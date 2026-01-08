Haberler

Yalova'da fırtına; çatılar uçtu, tersanede vinç devrildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde etkili olan fırtına, 4 katlı bir apartmanın 4. katındaki balkon duvarının yıkılmasına sebep oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

BALKON DUVARI YIKILDI

Yalova'da etkili olan fırtına nedeniyle Çiftlikköy ilçesi Bayraktepe Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkon duvarı yıkıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: ÇİFTLİKKÖY (Yalova),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
