Yalova'da fırtına; çatılar uçtu, tersanede vinç devrildi

BALKON DUVARI YIKILDI

Yalova'da etkili olan fırtına nedeniyle Çiftlikköy ilçesi Bayraktepe Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkon duvarı yıkıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: ÇİFTLİKKÖY (Yalova),