Yalova'da fırtına; çatılar uçtu, tersanede vinç devrildi
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde etkili olan fırtına, 4 katlı bir apartmanın 4. katındaki balkon duvarının yıkılmasına sebep oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
BALKON DUVARI YIKILDI
Yalova'da etkili olan fırtına nedeniyle Çiftlikköy ilçesi Bayraktepe Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkon duvarı yıkıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Haber: Zehra BAYKAL Kamera: ÇİFTLİKKÖY (Yalova),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel