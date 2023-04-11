Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yalova'da devrilen meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Yalova'da devrilen meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Yalova'nın Altınova ilçesinde meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolu Altınova ilçesi Gişeler mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LAM 39 plakalı tır, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yeşil alana devrildi.

Araçta sıkışarak yaralanan tır sürücüsü, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası etrafa saçılan meyve kasaları ekipler tarafından toplandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Yalova İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title