Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 3 şehit, 9 yaralı

2 ŞÜPHELİYE DARP GİRİŞİMİ

Yalova'da İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta DEAŞ'a yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmaya dair detaylar ortaya çıktı. Polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in şehit olduğu, 9 personelin de yaralandığı çatışmada, polise ateş açılan evde bulunan 5 kadın ile 6 çocuk güvenli şekilde tahliye edildi. Diğer yandan yakalanan 2 şüpheli, sağlık kontrolü için Yalova Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kontrolleri tamamlanan 2 şüpheli, tekrar araca bindirildi. Bu sırada hastanede bulunanlar, şüphelileri darbetmeye çalıştı. Güvenlik güçleri, çevredekileri sakinleştirerek bölgeden uzaklaştırdı.

Zehra BAYKAL- Yiğithan HÜYÜK/YALOVA,