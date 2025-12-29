Haberler

Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 3 şehit, 9 yaralı

Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 3 şehit, 9 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2 ŞÜPHELİYE DARP GİRİŞİMİYalova'da İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta DEAŞ'a yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmaya dair detaylar ortaya çıktı.

2 ŞÜPHELİYE DARP GİRİŞİMİ

Yalova'da İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta DEAŞ'a yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmaya dair detaylar ortaya çıktı. Polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in şehit olduğu, 9 personelin de yaralandığı çatışmada, polise ateş açılan evde bulunan 5 kadın ile 6 çocuk güvenli şekilde tahliye edildi. Diğer yandan yakalanan 2 şüpheli, sağlık kontrolü için Yalova Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kontrolleri tamamlanan 2 şüpheli, tekrar araca bindirildi. Bu sırada hastanede bulunanlar, şüphelileri darbetmeye çalıştı. Güvenlik güçleri, çevredekileri sakinleştirerek bölgeden uzaklaştırdı.

Zehra BAYKAL- Yiğithan HÜYÜK/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat için aylar sonra yeni karar
Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi belli oldu

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcunun bonservisini belirlediler
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Bahçeli: Hiçbir saldırı bizi 'Terörsüz Türkiye' kararlılığımızdan geri döndüremeyecek

3 şehit verdiğimiz operasyon sonrası Bahçeli'den ilk sözler
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! 'İstediğim yere bakarım deyince' dayanamadı

Katil zanlısının pişkin sözlerini duyan ikiz kardeş dayanamadı
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı