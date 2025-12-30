Yalova'daki DEAŞ operasyonuna yönelik provokatif paylaşım yapan 16 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyona dair sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 16 şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan bilgi almasını istedi.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, " Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır" dedi.
Bakan Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.