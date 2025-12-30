Haberler

Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili "provokatif paylaşım" yapan 16 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 16 kişinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, dezenformasyonu önlemek için herkesin resmi kaynakları takip etmesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
