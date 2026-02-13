Haberler

Yalova'da yabancı uyruklu 3 DEAŞ üyesi tutuklandı

Güncelleme:
Yalova'da gerçekleştirilen DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aynı yöntemle farklı sonuçlar almak mümkün değil" ifadesine yer verdi.

Usta paylaşımında, "Yürüttüğümüz çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 3 şahıs, özel harekat destekli operasyonla yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, şahısların tamamı tutuklanmıştır. Başarılı çalışmaları dolayısıyla emniyet teşkilatımıza, sürece verdikleri destek ve işbirlikleri için Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

