Yalova'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

YALOVA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeliği ve propaganda yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu R.E.K. ile birlikte S.K., M.İ. ve A.S.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ. tutuklanırken, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli R.E.K. de sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı