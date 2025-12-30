Haberler

Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan Pehlivan son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan Pehlivan son yolculuğuna uğurlandı
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda açılan ateş sonucu şehit olan 47 yaşındaki polis memuru İlker Pehlivan, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Yalova Merkez Camisi'ne getirildi. Burada Pehlivan'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Şehit Pehlivan'ın naaşı, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yalova Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin polis memuru eşi Kader Pehlivan, çocukları Ediz Mete, Elif Begüm ve Aybüke Gökçe Pehlivan ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Pehlivan'ın 18 yıl önce İstanbul'da göreve başladığı, sırasıyla Bingöl, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt il emniyet müdürlükleri kadrosunda görev yaptıktan sonra temmuz 2024'ten bu yana Yalova'da görev yaptığı öğrenildi.

Bu arada törene katılan çok sayıda vatandaş, Türk bayrağı açarak şehir meydanına yürüdü.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlker Pehlivan, dün DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda açılan ateş sonucu şehit olmuştu. Polis memurları Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in de şehit olduğu operasyonda 8 polis ve 1 bekçi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
