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Yalova'da Park Yangını Korkuttu

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Yalova'da çocuk parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalova'da çocuk parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi Çiçek Sokak'ta bulunan çocuk parkında henüz bilinmeyen bir nedenye yangın çıktı.

Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Parkta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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