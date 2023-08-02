Yalova'da çıkan yangında bir kişi yaralandı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangın sonucunda ev sahibi Yunus Toraman (92) vücudunda yanıklar oluştuğu için hastaneye kaldırıldı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki bir apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında ev sahibi Yunus Toraman (92), içeride mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Toraman'ı bulunduğu yerden kurtardı.
Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Toraman'ın, vücudunda yanıklar oluştuğu, hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Ekipler, kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedenini araştırıyor.