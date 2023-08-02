Yalova'da çıkan yangında bir kişi yaralandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangın sonucunda ev sahibi Yunus Toraman (92) vücudunda yanıklar oluştuğu için hastaneye kaldırıldı.