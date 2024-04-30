Yalova'da Çatı Katında Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara yol açtı. Esenköy beldesi Liman Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi ve dairede hasar meydana geldi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Esenköy beldesi Liman Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Soğutma çalışmasının ardından yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
Dairede hasar meydana geldi.