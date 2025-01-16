Yalova'da Çamura Saplanan İki Kişi Kurtarıldı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda araçları çamura saplanan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Hayriye köyü bölgesinde meydana gelen olayda, 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda araçları çamura saplanan 2 kişi AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü bölgesinde ormanlık alanda araçları çamura saplanan 2 kişi, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, çamura saplanan aracı ve içerisindeki 2 kişiyi kurtardı.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel