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Yalova'da Çamura Saplanan İki Kişi Kurtarıldı

Yalova'da Çamura Saplanan İki Kişi Kurtarıldı
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda araçları çamura saplanan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Hayriye köyü bölgesinde meydana gelen olayda, 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda araçları çamura saplanan 2 kişi AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü bölgesinde ormanlık alanda araçları çamura saplanan 2 kişi, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, çamura saplanan aracı ve içerisindeki 2 kişiyi kurtardı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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