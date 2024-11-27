Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Hasan Arat istifa etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

Yalova'da Boz Ayı ve Yavruları Görüntülendi

Yalova'da Boz Ayı ve Yavruları Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Termal ilçesinde, ormanda anne boz ayı ve 3 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi. Ayıların henüz kış uykusuna yatmadığı gözlemlendi.

Yalova'da boz ayı ve 3 yavrusu böyle görüntülendi

YALOVA - Yalova'nın Termal ilçesinde orman yolunda boz ayı ve 3 yavrusu görüntülendi.

Termal ilçesine bağlı Yenimahalle köyü Çanakpınar mevkiinde ormanlık alanda yolda araçlarıyla giden vatandaşlar, anne boz ayı ve yavrularını fark etti. Yolda hızlıca koşan ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış nedeniyle karlı bir zemine sahip olan ormanda görülen ayıların henüz kış uykusuna yatmadığı gözlemlendi.

Boz ayılar kasım veya aralık ayında kış uykusuna yatıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AYDEMİR - Güncel
img

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları
img

Suriyeliye ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş
img

Ünlü oyuncu merak edilen sırrını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Başkanı kim olacak? HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ? BJK Başkanı Hasan Arat neden istifa etti? KANDİL TAKVİMİ 2025: Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? ROBLOX AÇILDI MI? Roblox son durum nedir, ne zaman erişime açılacak? Arda Güler oynayacak mı? Arda güler ilk 11'de mi? (Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi) UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI! KPSS 2024/7 şartları nelerdir? ÖSYM başvuru ekranı MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında, evli mi? MasterChef Kaan'ın sağlık durumu nasıl? Masterchef 27 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.