Çınarcık'ta bir kişi evinde ölü bulundu
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yalnız yaşayan R.E., ailesi ve komşuları tarafından bir süredir haber alınamadığı için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde R.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İlçeye bağlı Çalıca köyündeki evinde yalnız yaşayan R.E'den bir süredir haber alamayan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, R.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
R.E'nin cesedi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel