Haberler

Çınarcık'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yalnız yaşayan R.E., ailesi ve komşuları tarafından bir süredir haber alınamadığı için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde R.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

İlçeye bağlı Çalıca köyündeki evinde yalnız yaşayan R.E'den bir süredir haber alamayan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, R.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

R.E'nin cesedi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden teröristin cenazesini kimse almayacak
Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Ramos eski kulübünü satın alıyor

Eski kulübünü satın alıyor