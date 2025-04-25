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Yalova'da Bıçaklama Olayı: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yalova'da Bıçaklama Olayı: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Yalova'da, husumetli oldukları iddia edilen 4 kişi, bir kişiyi darbederek bıçakladı. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Yalova'da bir kişiyi darbederek bıçakladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Kadıköy beldesinde husumetli oldukları öğrenilen E.U. (22), S.U. (47), A.K.T. (25) ve R.T. (26), evinin önüne gittikleri Y.K. (20) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu zanlılar, Y.K'yi darbederek bıçakladı.

Olay yerinden kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel
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