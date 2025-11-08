Yalova'da Beton Mikseri Çarpan 86 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Yalova'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 86 yaşındaki S.Ö., beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin çarptığı 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Y.D. (28) yönetimindeki 16 BBC 24 plakalı beton mikseri, Süleymanbey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi'ndeki kapalı pazar yeri ışıklarında karşıya geçmek isteyen S.Ö'ye çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, beton mikserinin altında kalan S.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
S.Ö'nün cesedi, savcının incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel