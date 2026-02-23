Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova'daki Saldırıya Müfettiş Görevlendirmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık bir bebek ve babasına yönelik saldırının araştırılması için mülkiye ve jandarma müfettişleri görevlendirdi. Bakanlık, olayın tüm boyutlarının ortaya konulacağının yanını sıra, çocuklara yönelik şiddetin karşısında duracaklarını bildirdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık bebek ve babasına yönelik saldırının tüm boyutlarıyla araştırılması için mülkiye ve jandarma müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık bir bebek ile babasına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla mülkiye ve jandarma müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan incelemenin, hadisenin bütün boyutlarını ortaya koymayı hedeflediği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Devletimiz, vatandaşının huzuruna kasteden hiçbir girişime müsamaha göstermeyecektir. Özellikle çocuklarımıza yönelen her türlü şiddetin karşısında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz. Yaralanan baba ve evladımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Kaynak: ANKA
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnşaat işçisi 'Beni dolandırdı' dedi, Elçin Sangu'dan iddialara belgelerle yanıt geldi

İnşaat işçisi "Beni dolandırdı" dedi, Elçin Sangu'dan yanıt geldi
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz

Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz
İnşaat işçisi 'Beni dolandırdı' dedi, Elçin Sangu'dan iddialara belgelerle yanıt geldi

İnşaat işçisi "Beni dolandırdı" dedi, Elçin Sangu'dan yanıt geldi
Necla Özmen, Trump'a karşı bu kez ABD'de babalık davası açtı

"Trump'ın kızıyım" diyordu! Yeni hamlesi çok konuşulacak
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı