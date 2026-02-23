İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova'daki Saldırıya Müfettiş Görevlendirmesi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık bebek ve babasına yönelik saldırının tüm boyutlarıyla araştırılması için mülkiye ve jandarma müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık bir bebek ile babasına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla mülkiye ve jandarma müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan incelemenin, hadisenin bütün boyutlarını ortaya koymayı hedeflediği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Devletimiz, vatandaşının huzuruna kasteden hiçbir girişime müsamaha göstermeyecektir. Özellikle çocuklarımıza yönelen her türlü şiddetin karşısında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz. Yaralanan baba ve evladımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Kaynak: ANKA