Yalova'da balçıkla kaplı dere yatağında mahsur kalan 2 kedi itfaiyece kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

YALOVA'da balçıkla kaplı dere yatağına düşüp mahsur kalan 2 kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rüstem Paşa Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'ndeki Safran Deresi'nin kenarında 2 kedinin mahsur kaldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çamur ve balçıkla kaplı zeminde, duvar dibindeki otların arasına sığınan kediler, özel güvenlik halatıyla dere yatağına inen itfaiye personeli tarafından kurtarıldı. Hayvan yakalama filesine alınan kediler, güvenli alana çıkarıldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı