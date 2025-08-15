Yalova'da Arazi Yangınları Kontrol Altına Alındı

Yalova merkezi ile Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde çıkan arazi yangınları AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyünde belirlenemeyen nedenle başlayan arazi yangını, kısa sürede köyün çıkışında bulunan samanlık ve büyükbaş hayvan ahırlarına ulaştı.

Kısa sürede bölgeye gelen TOMA, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, ekiplerin soğutma çalışmasıyla tamamen söndürüldü.

Yangında sera altında muhafaza edilen samanlar küle dönerken, vatandaşlar ahırlardaki büyükbaş hayvanları çıkararak kurtardı.

Ekiplerin Kazımiye köyündeki yangına müdahale ettiği sırada Çiftlikköy ilçesinde iki ayrı bölgede yangın çıktığı ihbarı yapılması üzerine ekipler yönlendirildi.

Yalova-İzmit kara yolu üzerinde ormanlık alan ile 3520. caddede arazi yangınına müdahalede bulunan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde ise yanan trafonun neden olduğu yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangınlarla ilgili valilikten yapılan açıklamada, yangınlara müdahale etmek üzere AFAD İl Müdürlüğünden 4 araç ve 10 personelin yangın çıkan alanlara intikal ettirildiği belirtildi.

Yalova, Çiftlikköy ve Çınarcık itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğünden 2 TOMA'nın da destek olduğu müdahalede, yangınların kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.