Çınarcık'ta apartman terasında çıkan yangın söndürüldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinin teras bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi Ihlamur Sokak'ta bulunan apartmanın teras kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası dairede hasar oluştu.