Yalova'da 4 Araçlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

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Yalova-Çınarcık kara yolunda seyir halindeki bir kamyonetin hafif ticari araca çarpmasının ardından meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada, park halindeki iki araca daha çarpan kamyonetin, yol kenarında çalışan bir işçiye çarpması anları görüntülendi. Şans eseri işçi kazayı yaralanmadan atlattı.

Yalova'da 4 aracın karıştığı trafik kazası, çevrede bulunan işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yalova- Çınarcık kara yolunun Koru Beldesi mevkisinde seyir halindeki kamyonet, ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarptıktan sonra manevra yapınca park halinde iki araca daha çarptı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaza anı ve kamyonetin çarptığı park halindeki aracın yol kenarında çalışan süs bitkisi firması işçisine çarpma anı yer alıyor.

Çarpmanın etkisiyle savrulan işçi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel
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