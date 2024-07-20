Yalova'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Koru Beldesi Atakent Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.