Yalova'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

YALOVA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene; Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençler adına konuşma yapıldı ve şiirler okundu. Törende, turnuvalarda dereceye giren sporculara da ödülleri takdim edildi. Program kapsamında, para motor ile Türk bayrağı göklerde dalgalandırılırken; öğrenciler, jimnastik ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

Haber/Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
