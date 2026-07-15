Yalova'da şehitlere karanfille anma
Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı çerçevesinde, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.
Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı çerçevesinde, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, kent protokolünün şehir mezarlığında bulunan şehitliklerdeki ziyaretiyle başladı. Anma programına Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılıp, dualar okundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı