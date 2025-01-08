Yalova'da 12 Yıl Hapis Cezalı Kadın Hükümlü Yakalandı
Yalova'da 'yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü M.D., düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Yalova'da "yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan M.D'nin Çınarcık ilçesindeki bir adreste olduğu bilgisine ulaştı.
Jandarma Suç Araştırma Timince düzenlenen operasyonda, "yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. yakalandı.
Yasal işlemlerin ardından kadın hükümlü, Kocaeli-Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.