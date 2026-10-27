Yalova Çınarcık'ta yağış nedeniyle hafif ticari araç ağaca çarptı, sürücü yaralandı

Yalova Çınarcık'ta yağış nedeniyle hafif ticari araç ağaca çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılıp ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
D.C. idaresindeki 77 AEP 548 plakalı hafif ticari araç, Yalova-Armutlu NATO Yolu'nun Koruköy mevkisinde, yağışın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.