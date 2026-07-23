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Çınarcık'ta çıkan orman yangını söndürüldü

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Yalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Teşvikiye beldesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Teşvikiye Belediyesi ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğünün yangın söndürme ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Murat Şener
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