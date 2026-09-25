Yalova Çınarcık'ta 4 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 ayrı hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında bir motosikletin çalınmasına ilişkin 2 şüpheli tespit edildi. Ekiplerce bulunan motosiklet muhafaza altına alındı.

Şüphelilerden biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ekiplerin yürüttüğü araştırmalar sonucunda ise 4 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen bir şüpheli, 22 Eylül'de yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramada, hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen çeşitli malzeme ve eşya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA