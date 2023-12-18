Yalova Çınarcık'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Marmara Denizi'nin 8.52 kilometre açığında ve 11.18 kilometre derinlikte, saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul ve çevre illerden hissedildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Marmara Denizi'nin 8.52 kilometre açığında ve 11.18 kilometre derinlikte, saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul ve çevre illerden hissedildi.

AFAD; Yalova Çınarcık'ta, Marmara Denizi'nin 8.52 kilometre açığında, 11.18 kilometre derinlikte, saat 23.53'te 4.1 km büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4 büyüklüğünde, 14.6 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.