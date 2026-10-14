Yalova Çiftlikköy'de 12 metrelik afet eğitim kulesinin yapımı tamamlandı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında inşa edilen 12 metre yüksekliğindeki afet eğitim kulesinin yapımı tamamlandı.

Çiftlikköy Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Süleyman Çark, yaptığı açıklamada, platformun iple erişim, sedyeyle iniş ve yüksekte çalışma eğitimlerinde kullanılacağını belirtti.

Çark, Afet Lojistik ve Eğitim Merkezi'nde ayrıca yangın ve enkaz eğitim alanları oluşturulması, arama kurtarma ekipmanlarının depolanması ve 36 kişilik hafif seviye arama kurtarma ekibinin ihtiyaçlarının karşılanmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA