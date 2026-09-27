Yalova Armutlu'da 16 derslikli ilkokulun temeli hayırsever katkısıyla atıldı

Yalova Armutlu'da 16 derslikli ilkokulun temeli hayırsever katkısıyla atıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Armutlu ilçesinde hayırsever iş insanı Nevzat Yıldırımer'in katkılarıyla inşa edilecek 16 derslikli ilkokulun temeli törenle atıldı. Törene İlçe Kaymakamı Erinç Demir, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve vatandaşlar katıldı; duaların ardından ilk harç döküldü.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde inşa edilecek 16 derslikli okulun temeli atıldı.
Hayırsever iş insanı Nevzat Yıldırımer'in katkılarıyla inşa edilecek 16 derslikli ilkokul projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi.
İlçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törende, projenin ilçeye kazandırılmasına katkı sağlayan Nevzat Yıldırımer'e teşekkür edildi.
Törene Armutlu İlçe Kaymakamı Erinç Demir, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, belediye meclis üyeleri ve kurum amirleri katıldı.
Törende duaların ardından butonlara basıldı ve 16 derslikli ilkokulun temeline ilk harç döküldü.