Yalova Adliyesi'nde Duruşmalar Ertelendi
Yalova'da bir cinayet olayı sonrası, adliye önünde güvenlik önlemleri alındı ve duruşmalar ertelendi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
DURUŞMALAR ERTELENDİ
Yalova Adliyesi'nin önünde, sabah saatlerinde, Ömer A.'nın husumetli olduğu Halis Turan'ı öldürüp, E.K.'yi (77) de dizinden yaraladığı olay sonrası, Yalova Adliyesi'nde bugün yapılacak duruşmalar ertelendi. Polis ekipleri, adliye çevresinde önlem aldı. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de olay yerinde araştırma yapıyor.
Zehra BAYKAL-Hasan BOZBEY/YALOVA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel