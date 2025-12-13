Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
BURDUR'da yalnız yaşayan Şahin Türkel (62) evinde ölü bulundu.
Olay, Özgür Mahallesi Tabakhaneler Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Şahin Türkel'in evine gelen arkadaşı Türkel'i hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Türkel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Türkel'in cenazesi morga götürüldü.
