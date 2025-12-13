Haberler

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Burdur'da, yalnız yaşayan 62 yaşındaki Şahin Türkel'in evinde hareketsiz halde bulunması sonucu sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Türkel'in hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi morga götürüldü.

Olay, Özgür Mahallesi Tabakhaneler Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Şahin Türkel'in evine gelen arkadaşı Türkel'i hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Türkel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Türkel'in cenazesi morga götürüldü.

