Yalıhüyük'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması
AA - Fatih Atalay - Güncel
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Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulamasında sürücü ve yayalar bilgilendirildi.
YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulamasında sürücü ve yayalar bilgilendirildi.
Kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla ilçenin farklı caddelerinde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında jandarma ve polis ekipleri, sürücü ve yayaları bilgilendirdi.
Uygulamaya, Kaymakam Vekili Alperen Celepci ve Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer de katıldı.
AA / Fatih Atalay - Güncel