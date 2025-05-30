Yalıhüyük'te El Sanatları Sergisi Açıldı

Yalıhüyük'te El Sanatları Sergisi Açıldı
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Yalıhüyük'te, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde el sanatları sergisi açıldı. Kaymakam Abdullah Melikoğlu ve ilçe protokolü serginin açılışında el emeği ürünleri inceledi. Sergi 2 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Yalıhüyük'te, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

Kaymakam Abdullah Melikoğlu ve ilçe protokolü, Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi ve Yalıhüyük KOMEK iş birliğiyle düzenlenen el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Melikoğlu, kurs öğretmeni Havva Çelebi'nin eğitmenliğinde kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünlerini inceledi.

Sergi, 2 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Fatih Atalay - Güncel
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