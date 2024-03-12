Yalıhüyük'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlendi

Yalıhüyük'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Muhammed Sağır, programda, İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında eşsiz kahramanlıklar ve zorluklarla mücadele eden ecdadın ortak duyguları ile inancının ifadesi olduğunu belirtti.

Bu vatanın hangi zorluklarla kurulduğunun genç nesillere aktarılacağını aktaran Sağır, "İstiklal Marşımızın kabulünün 103. yıl dönümü vesilesiyle, büyük şair, mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

Programa, Sağır'ın yanı sıra Belediye Başkan vekili Kemal Demir, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.