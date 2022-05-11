Yalıhüyük Kaymakamı Yazıcı, ilçedeki tarım üreticilerini ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, ilçede sera mantarı ile çilek yetiştiriciliği yapan üreticilere ziyarette bulundu.

Yazıcı, proje kapsamında ilçede sera mantarı üretimi yapan Cevriye Civci ile Ramazan Güney'in çilek bahçesinde incelemede bulundu.

Üreticilerden bilgi alan Yazıcı, yaptığı açıklamada, her zaman çiftçilerin yanlarında olduklarını belirterek bereketli bir hasat dönemi diledi.

Yazıcı'ya, İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci de eşlik etti.