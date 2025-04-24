Yale Üniversitesi'nde Filistin Destekçisi Öğrencilerden Protesto

NEW ABD'deki Yale Üniversitesinin Filistin destekçisi öğrencileri, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in konuşmacı olarak okula davet edilmesine tepki gösterdi.

Massachusetts eyaletindeki Yale kampüsünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir'in üniversitelerine çağırılmasını protesto etti.

Okul kampüsünde 8 çadırla Filistin'e destek kampı kuran yüzlerce öğrenci, saatler süren protestoları sırasında "buradayız ve geceyi burada geçireceğiz" diye bağırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı Yahudi öğrencilerin, slogan atan aktivistlerin dibine kadar yaklaşarak kışkırtma girişiminde bulunduğu görüldü.

Okul yönetimi, sosyal medya duyurularında herhangi bir örgütle bağları bulunmadığını belirten aktivist gruba dağıttığı bildiride, yazılı izin almadan okul kampüsüne çadır ve benzeri nesneler yerleştirmenin yasak olduğunu belirtti.

Yönetimin, saat 23.00'e kadar dağılmamaları halinde direnen öğrencilerin gözaltına alınabileceğini bildirmesi üzerine aktivist grup okul kampüsünü terk etti.

Geçen yıl üniversitenin kampüsünde düzenlenen Filistin yanlısı protestolarda 44'ü Yale öğrencisi 48 aktivist gözaltına alınmıştı.