AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yalçın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Yalçın, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini oyladı.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih eden Yalçın, " Gazze : Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın " Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafına oy verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de uyguladığı abluka nedeniyle insanların açlıkla mücadelesine ait fotoğrafların kendisini en fazla üzen kareler olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansının Gazze'de yaşanan soykırım esnasında önemli çalışmaların altına imza attığını belirten Yalçın, "Dünyaya bunları duyurmak çok önemliydi. Batılı basın kuruluşları çoğunlukla İsrail'den ya korktukları ya da onu destekledikleri için Gazze'de yaşanan insanlık dramını göstermemek için ellerinden geleni yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür savaş ortamlarında kadınların ve çocukların çektiği zulme dikkati çeken Yalçın, Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafının kendisini çok etkilediğini söyledi.

Yalçın, "İsrail'in işlediği bu zulüm suçunu gösteren, onun sivillerde neye neden olduğunu, neye mal olduğunu gösteren kemikleri sayılacak hale gelmiş bir çocuk annesinin kucağında, annesinin yüzünde de o soykırımın neticesinde ortaya çıkmış olan üzüntü, hüzün beni çok etkiledi." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt takımlarının karşılaşması öncesinde Galatasaray taraftarının yaptığı koreografi ile Filistin'e verdiği desteği anlatan Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafına ilişkin Yalçın, "Bence çok anlamlı desteklerdi. Bir futbol müsabakasında, Galatasaraylı seyircilerin böyle bir görüntü vermesi anlamlıydı." dedi.

Etiyopya'nın Harar kentinde binlerce Müslümanın, Kurban Bayramı namazını kıldığı sırada çekilen Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını değerlendiren Yalçın, "Gerçekten çok güzel, rengarenk kıyafetleriyle Etiyopyalı kardeşlerimiz bayram namazına duruyorlar. Kadınların kıyafetleri gerçekten çok renkliliğin içerisinde bir uyumu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.