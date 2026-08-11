3 yıl sonra Gazze'ye dönen hastalar yıkım karşısında şokta

GAZZE (AA) – REMZİ MAHMUD – İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle 3 yılı aşkın süredir Batı Şeria ve İsrail'deki hastanelerde mahsur kaldıktan sonra Gazze'ye dönen 74 Filistinli hasta ve refakatçi, gördükleri yıkım karşısında büyük şok yaşadı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile Filistin Kızılayı koordinasyonunda gerçekleştirilen transferle Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yapan Filistinliler, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nin avlusunda aileleri tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırılarından önce tedavi amacıyla Gazze dışına çıkan ancak sınır kapılarının kapanmasıyla geri dönemeyen Filistinliler, uzun süren ayrılığın ardından yakınlarına sarılarak hasret giderdi.

"Gazze artık bıraktığımız yer değil"

Büyük bölümünün yıkıldığı Gazze'de, ailelerin kavuşma anlarında gözyaşı ve hüzün hakimdi.

???????Gazze'nin yüzde 90'ı tahrip edilirken yıllar sonra yakınlarıyla buluşmanın sevincini yaşayan Filistinliler, ekranlarda izledikleri yıkımın sahadaki gerçekliği karşısında dehşete düştüklerini belirterek, yaşanan felaketi "Gazze artık bıraktığımız yer değil" sözleriyle özetledi.

3 yıl sonra evladına sarılan anne: "Çocuklarımı tanımakta zorlandım"

Otobüsten iner inmez oğluna sarılan 42 yaşındaki Nesrin el-Fakavi, yaşadığı duygusal anları AA muhabirine anlattı.

Filistinli anne, "3 yıldır ailemden ve çocuklarımdan uzaktaydım. Yaşadıklarımı anlatacak kelime bulamıyorum. Çocuklarımın yüz hatları değişmiş, onları tanımakta zorlandım." dedi.

Gazze'deki yıkıma tanık olmanın ağırlığına dikkati çeken Nesrin el-Fakavi, "Televizyon ekranlarında gördüğümüz yıkım, sahada karşılaştığımız gerçekliğin yanında hiçbir şeymiş. Gazze artık 3 yıl önce bıraktığım Gazze değil, derin bir hüzün içindeyiz." diye konuştu.

Filistinli baba, kanser hastası çocuğuna kavuşurken gözyaşlarına boğuldu

Nasır Hastanesi bahçesindeki bir diğer duygusal an ise beyninde tümör bulunan çocuk hasta Vesim Usame Abdurrauf ile babasının buluşmasında yaşandı.

Oğlunu görür görmez yere yığılarak gözyaşlarına boğulan acılı baba, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum son 4 yıldır İsrail'deki hastanelerde beyin kanseri tedavisi görüyordu. Bu süreçte yanında hiçbir refakatçi olmadan, yapayalnız hastalıkla ve ayrılık acısıyla mücadele etti. Gazze'deki yıkım ve yerinden edilmelerin ardından oğluma yeniden sarılabilmekten başka dünyadan bir beklentim yok."

"Yıkımın boyutu tarif edilemez"

Gazze'ye dönen 52 yaşındaki Said Hılles ise ailesine kavuşmanın sevinci ve gördüğü yıkım karşısında yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi:

"Aileme ve memleketime döndüğüm için Allah'a şükrediyorum. Felaket şartlara rağmen ailemizle iyi günde kötü günde bir arada olmak her şeye değer. Ancak Han Yunus'taki yıkımı ilk kez canlı olarak gördüm; yürek burkan bu tablo tarif edilebilecek gibi değil."

ICRC: Transfer gönüllülük esasına göre yapıldı

ICRC Sözcüsü Emani en-Nauk, Kızılhaç ekiplerinin ailelerinden ayrı düşen bireylerin Gazze Şeridi'ne gönüllü olarak transferini kolaylaştırdığını??????? belirtti.

Nauk, "Ekiplerimiz, Filistin Kızılayı ile işbirliği içinde Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan Nasır Tıp Kompleksi'ne 74 kişinin naklini sağladı. Kızılhaç bu süreci tarafsız bir aracı olarak ve ilgili kişilerin tam onayıyla yürüttü." dedi.

Nauk ayrıca, dönen kişilerin özel tıbbi ihtiyaçlarının olup olmadığının da kontrol edildiğini aktardı.

Kaynak: AA