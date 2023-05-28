Yakakent'te Ütü Yangını

Samsun'un Yakakent ilçesindeki bir binadaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu. Ütünün fişe takılı kalması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde büyük çapta hasar meydana geldi.