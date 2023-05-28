Yakakent'te Ütü Yangını
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Samsun'un Yakakent ilçesindeki bir binadaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu. Ütünün fişe takılı kalması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Samsun'un Yakakent ilçesindeki bir binadaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu.
Merkez Mahallesi Sinop Bulvarı 162. Sokak'ta beş katlı binanın üçüncü katında Yücel Ak'a ait dairede ütünün fişe takılı kalması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Alaçam İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürdü.
Yangın sonucu evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Şenol Şahin Yener - Güncel