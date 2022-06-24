Yakakent HEM Müdürlüğüne atanan Soylu, görevine başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yakakent HEM Müdürlüğüne atanan Soylu, görevine başladı

AA - Mustafa Günay - Güncel
 - Güncelleme:
Yakakent HEM Müdürlüğüne atanan Soylu, görevine başladı

Kavak Öğretmenevi Müdürlüğünden Yakakent Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğüne atanan Ali Soylu, görevine başladı.

Kavak Öğretmenevi Müdürlüğünden Yakakent Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğüne atanan Ali Soylu, görevine başladı.

Soylu, AA muhabirine, 9 yıldır sürdürdüğü görevinden yeni bir göreve atandığını söyledi.

Yakakent'te unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının gün yüzüne çıkartılması ile meslek edinmeye yönelik kursların açılmasına özen göstereceğini belirten Soylu, "Gerektiğinde kapı kapı gezerek halk eğitimi merkezini anlatıp açmamızı istedikleri kursları belirleyeceğim. Özellikle gençlerimizin meslek edinmelerini sağlayacak el sanatları kurslarını açacağım. Açacağımız kurslarla Yakakent halkının gençlerinin memnuniyetini ön planda tutmaya gayret edeceğim." dedi.

AA / Mustafa Günay - Güncel

Ali Soylu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title