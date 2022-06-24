Yakakent HEM Müdürlüğüne atanan Soylu, görevine başladı Kavak Öğretmenevi Müdürlüğünden Yakakent Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğüne atanan Ali Soylu, görevine başladı. Kavak Öğretmenevi Müdürlüğünden Yakakent Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğüne atanan Ali Soylu, görevine başladı. Soylu, AA muhabirine, 9 yıldır sürdürdüğü görevinden yeni bir göreve atandığını söyledi. Yakakent'te unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının gün yüzüne çıkartılması ile meslek edinmeye yönelik kursların açılmasına özen göstereceğini belirten Soylu, "Gerektiğinde kapı kapı gezerek halk eğitimi merkezini anlatıp açmamızı istedikleri kursları belirleyeceğim. Özellikle gençlerimizin meslek edinmelerini sağlayacak el sanatları kurslarını açacağım. Açacağımız kurslarla Yakakent halkının gençlerinin memnuniyetini ön planda tutmaya gayret edeceğim." dedi. AA / Mustafa Günay - Güncel Ali Soylu Güncel Haberler

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