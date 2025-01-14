Yakakent Belediyesi Metruk Binaların Yıkımına Devam Ediyor

Yakakent Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan metruk binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle vatandaşların can güvenliği açısından tehlike oluşturan metruk binaların yıkımının sürdüğünü söyledi.

Uzun yıllardır boş kalan, yıkılma tehlikesi bulunan ve yangın ile göçme riski taşıyan binaların yıkımına, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda başlandığını belirten Aydoğdu, "İlçemiz sınırları içinde çevre ve görüntü kirliliği yaratan, sosyal tehlike oluşturan bu yapıları temizliyoruz." dedi.

Havza'da 4 tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi

Havza ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında silah ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışma sonucu C.Y. (60) isimli kişinin silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

C.Y'nin Başpelit Mahallesi'ndeki evinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada, 4 adet tabanca ve 188 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.