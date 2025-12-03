Samsun'da artan "Bu fotoğraftaki sen misin?" mesajlarıyla ilgili belediye vatandaşları uyardı
Samsun'un Yakakent ilçesinde artan dolandırıcılık amaçlı mesajlar nedeniyle belediye, vatandaşları şüpheli bağlantılara tıklamamaları konusunda uyardı. Bu mesajlar, kişisel bilgilerin ele geçirilmesi ve ek ücret yansıtılması riskini taşıyor.
Samsun'un Yakakent ilçesinde son günlerde "Bu fotoğraftaki sen misin?" ifadeleriyle gönderilen mesajların artması üzerine Yakakent Belediyesi vatandaşları uyardı.
Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu mesajlarda yer alan bağlantıların dolandırıcılık amacı taşıdığı belirtildi.
Açıklamada, bu linklere tıklanması halinde vatandaşların faturalarına ek ücret yansıyabileceği, kontörlerinin tükenebileceği ve kişisel bilgilerinin ele geçirilebileceği ifade edildi.
Belediye, vatandaşlardan şüpheli mesajlara itibar etmemeleri ve herhangi bir bağlantıya tıklamamaları gerektiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel