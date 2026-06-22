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Yahyalı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Yahyalı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

F.H.S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Seydili Mahallesi Kayseri Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İlhan Bayer
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