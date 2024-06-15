Üye Girişi
Haberler

Yahyalı'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programa Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programı Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Öztürk, ilçedeki birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden çalışarak ilçemizi Kurban Bayramı'na hazırladık. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Kendi mahalleleri için gayretle çalıştılar. Bu bizim ilçemizin bir güzelliği diye düşünüyorum. Ufak tefek birbirimize kızarız, darılırız ama kucaklaşmasını da biliriz. 36 bin nüfuslu ilçemizde bir kardeşime kırgınlığım, dargınlığım olmadı, olmayacak. Her şey ilçemiz için. Ben sizlerden hem dua hem destek bekliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Esat Öztürk Mehmet Kaya Kayseri Yahyalı Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

 'Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?' akımına Davutoğlu da katıldı

"Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı

 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

 Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title