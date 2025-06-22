Yahyalı'da Derebağ Şelalesi Yolunun Açılışı Yapıldı

Yahyalı'da Derebağ Şelalesi Yolunun Açılışı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesindeki Derebağ Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan 12 kilometrelik yol açılışında, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve ulaşımı kolaylaştırmak hedeflerini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesindeki Derebağ Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan 12 kilometrelik yolun açılışına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 12 kilometrelik grup yolu, sıcak asfaltla kaplanarak tamamlandı.

Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerini birbirine bağlayan ve Derebağ Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan yol, 72 milyon liralık yatırımla modern ve güvenli hale getirildi.

Yolun açılışında konuşan Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Coşkuyla yolumuzun açılışını gerçekleştirdik. Hem açılışa katılan hem de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kırsal bölgelerimizde doğal gaz ve içme suyu altyapısından sonra, ulaşımda da büyük bir dönüşümü hayata geçirdik. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırırken, bölgenin turizm potansiyelini güçlendirmek için çalışıyoruz."

Kirazlı Mahallesi sakinlerinden Mehmet Teke ise, "Allah razı olsun. Yolumuz açıldı, kanalizasyon, suyumuz geldi. Büyükşehir Belediyemiz bizi tozdan kurtardı. Köyümüze, şelalemize bir canlılık getirdi. Çok memnunuz, Memduh Başkanımız, bizim memleketimizi seviyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.