Yahyalı'da 4-6 yaş gurubu Kuran kursu açıldı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kursu açıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kursu açıldı.
Gazibeyli Mahallesi Şehit Osman Kirik Caddesi'ndeki Fakı Dayı Kuran Kursu'nun açılışı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Arsası hayırseverler tarafından bağışlanan Kuran kursu yine hayırsever desteğiyle inşa ettirildi.
Açılış törenine, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kaymakamı Mehmet Kaya ve Belediye Başkanı Esat Öztürk ile davetliler katıldı.
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Kaynak: AA / Hacıbaba Lale - Güncel