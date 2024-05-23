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Yahyalı Müftülüğü'nden 4-6 yaş grubu Kur'an kursu eğitimi tamamlandı

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Yahyalı Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş grubu Kur'an kursu eğitimi Gazibeyli Mahallesi'ndeki Fakı Dayı Kur'an Kursu'nda tamamlandı. Programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim, şiir ve hadisler okuyarak ilahi seslendirdi. Yahyalı Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Müftüsü ve davetlilerin katıldığı programda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Yahyalı Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş grubu Kur'an kursu eğitimi tamamlandı.

Eğitimin tamamlanması dolayısıyla Gazibeyli Mahallesi Şehit Osman Kirik Caddesi'ndeki Fakı Dayı Kur'an Kursu'nda program düzenlendi.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, şiir ve Hazreti Peygamber'in hadislerinden okudu, ilahi seslendirdi.

Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programa Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Çelebi Gün ile aileler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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