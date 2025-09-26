Haberler

Yahyalı Belediyesi'nden Engelli Vatandaşa Akülü Araç Yardımı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yahyalı Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli Eda Nur'a akülü araç yardımında bulundu. Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal belediyecilik kapsamında toplumun ihtiyaçlarını karşılayarak gönüllere dokunma hedeflerini vurguladı.

Yahyalı Belediyesi ihtiyaç sahibi engelli kişiye akülü araç yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Derebağ Mahallesi'nde ikamet eden ve aracı olmadığı için dışarı çıkmakta zorlanan Eda Nur'a belediye tarafından alınan akülü araç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından teslim edildi.

Öztürk, ellerinden geldiğince sosyal belediyecilik adına toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılama ve yanlarında olma noktasında çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

Belediye olarak görevlerinin sadece imar, yol, kaldırım, park, bahçe olmadığını kaydeden Öztürk, bir görevlerinin de gönüllere dokunmak ve insanların duasını almak olduğunu kaydetti.

Akülü aracı alan Eda Nur, Öztürk ve yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün son röportajında vasiyet gibi istek! İşte hayatını oynamasını istediği oyuncu

Son röportajında vasiyet gibi istek: Hayatım film olursa o oynasın
Arda Güler'e büyük müjde

Son karar verildi! Arda'ya büyük müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.