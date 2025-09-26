Yahyalı Belediyesi'nden Engelli Vatandaşa Akülü Araç Yardımı

Yahyalı Belediyesi ihtiyaç sahibi engelli kişiye akülü araç yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Derebağ Mahallesi'nde ikamet eden ve aracı olmadığı için dışarı çıkmakta zorlanan Eda Nur'a belediye tarafından alınan akülü araç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından teslim edildi.

Öztürk, ellerinden geldiğince sosyal belediyecilik adına toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılama ve yanlarında olma noktasında çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

Belediye olarak görevlerinin sadece imar, yol, kaldırım, park, bahçe olmadığını kaydeden Öztürk, bir görevlerinin de gönüllere dokunmak ve insanların duasını almak olduğunu kaydetti.

Akülü aracı alan Eda Nur, Öztürk ve yetkililere teşekkür etti.